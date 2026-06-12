Стала известна новая схема мошенников ко Дню России

Мошенники стали обманывать граждан, предлагая от имени банка пройти опрос ко Дню России и получить «вознаграждение», заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для начисления «бонуса» злоумышленники просят указать личную информацию и подтвердить участие в опросе с помощью кода из СМС.

В интернете появились сайты, которые от имени банка предлагают пройти короткий опрос и получить крупное денежное вознаграждение — от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. Звучит заманчиво, но именно на это и рассчитывают мошенники. Пользователю предлагают пройти «праздничный опрос» ко Дню России. После нескольких простых вопросов обещают начислить денежный бонус. Для получения выплаты просят указать данные банковской карты, номер телефона и подтвердить участие кодом из СМС. Именно на этом этапе человек попадает в ловушку. С помощью кода подтверждения злоумышленники могут получить доступ к банковскому счету и попытаться похитить деньги, — предупредил Щербаченко.

Он напомнил, что банки никогда не запрашивают полные реквизиты карты и СМС-коды для участия в акциях. По его словам, информацию о любых розыгрышах нужно проверять на официальных сайтах кредитных организаций.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что в России набирает популярность новый вид мошенничества — фейковые штрафы за нарушение условий пользования земельным участком. По его словам, аферисты предлагают оплатить штраф со скидкой.