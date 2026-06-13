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13 июня 2026 в 07:43

Москвичей предупредили, когда в городе исчезнет американский клен

Урожаева заявила, что американский клен исчезнет из Москвы в течение 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский клен исчезнет из Москвы в течение 10 лет — его заменят деревья, характерные для средней полосы России, сообщила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева в интервью РИА Новости. Американский, или ясенелистный, клен входит в перечень опасных инвазивных растений. Он активно вытесняет местную флору, размножается самосевом и на сегодняшний день распространен по всей стране.

Те, которые представляют наибольший риск, например борщевики и клены ясенелистные, мы с ними будем бороться в первую очередь и более интенсивно. Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистой полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на 10 лет, — рассказала собеседница агентства.

По словам Урожаевой, замена будет проводиться постепенно в рамках программы благоустройства и озеленения, чтобы город не лишился значительной части зеленых насаждений единовременно. Что касается других инвазивных видов, которые пока не представляют серьезной угрозы, за ними будет установлено наблюдение.

Ранее советник ректората МГУ Алексей Ретеюм заявил, что разом вырубить все тополя в Москве невозможно. По его словам, эти деревья высаживались 50–70 лет назад и сейчас их планомерно заменяют другими породами. По данным столичного департамента природопользования, в настоящее время в Москве насчитывается около 600 тыс. тополей.

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