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09 июня 2026 в 17:08

Ученый ответил, почему в Москве не решена проблема с тополиным пухом

Ученый Ретеюм: невозможно разом вырубить все тополя в Москве

Фото: Агентство «Москва»
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Невозможно разом вырубить все тополя в Москве, заявил экс-руководитель «Аптекарского огорода», советник ректората МГУ Алексей Ретеюм. В разговоре с KP.RU эксперт подчеркнул, что эти деревья высаживались 50–70 лет назад — их постепенно заменяют на другие растения. По данным столичного Департамента природопользования, сейчас в Москве растет около 600 тыс. тополей.

Эти деревья высаживали 50–70 лет назад. Разом их не вырубишь. Поэтому трудно решить проблему быстро. Политика Департамента природопользования направлена на постепенную замену тополей другими видами древесно-кустарниковых растений. При этом хочу напомнить, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако переносит на себе пыль и пыльцу других растений, — пояснил Ретеюм.

Ранее десятки возгораний, вызванных намеренным поджогом тополиного пуха, были зафиксированы с начала текущего лета на территории России. О случаях воспламенения сообщали жители Москвы, Самары, Ижевска, Кургана, Оренбурга и ряда других населенных пунктов.

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