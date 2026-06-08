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08 июня 2026 в 19:25

Россиянам объяснили, к чему приводят игры с огнем и тополиным пухом

SHOT: десятки пожаров произошли из-за поджога тополиного пуха в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Десятки возгораний, вызванных намеренным поджогом тополиного пуха, были зафиксированы с начала текущего лета на территории России, передает Telegram-канал SHOT. О случаях воспламенения сообщали жители Москвы, Самары, Ижевска, Кургана, Оренбурга и ряда других населенных пунктов.

В одном из столичных районов группа школьников подожгла пух рядом с припаркованными автомобилями, что спровоцировало пожар. В другом районе Москвы ребенок поджег «летний снег» в непосредственной близости от детской игровой площадки.

Из-за подожженного тополиного пуха полностью выгорел гаражный бокс в центре Москвы. Внутри помещения находился владелец гаража, который пострадал, пытаясь выбраться из огня. В Самаре подобные действия привели к воспламенению сухой растительности и древесных веток. В Кургане пламя от пуха стремительно распространилось по всей территории городского парка.

Ранее жители Северной столицы сообщили о плотных клубах черного дыма, поднимающихся в районе Финляндского вокзала. Задымление отчетливо было видно с Петроградской набережной. Представители пресс-службы Октябрьской железной дороги пояснили, что источник огня находился за пределами вокзальной зоны, пассажирские составы не пострадали.

Общество
Россия
тополиный пух
пожары
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