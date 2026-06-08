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08 июня 2026 в 18:57

Черный дым окутал район Петербурга

Петербуржцы заметили клубы черного дыма в районе Финляндского вокзала

Фото: Алексей Смагин/РИА Новости
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Жители Санкт-Петербурга заметили густые клубы черного дыма в районе Финляндского вокзала, сообщает информационный канал 78.ru в Telegram. Они хорошо просматриваются из различных точек города, включая Петроградскую набережную.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что возгорание произошло не на вокзальной территории и железнодорожный состав не горит. Причины возгорания в настоящий момент уточняются.

Ранее в Белгороде прогремел сильный взрыв, после которого в воздух поднялось густое облако дыма. Непосредственно перед этим событием в регионе было объявлено ракетное предупреждение. Взрыв произошел на восточной окраине города, однако точная причина случившегося пока не установлена.

Кроме того, пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России сообщила, что в городе Дзержинск загорелся склад текстильной продукции, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 44 сотрудника спасательных служб и 14 единиц спецтехники.

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