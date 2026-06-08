Столб дыма поднялся над Белгородом после мощного взрыва

В областном центре Белгородской области раздался мощный взрыв, после чего, по словам местных жителей, поднялся столб густого дыма, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Перед инцидентом в регионе действовал режим ракетной угрозы.

Эпицентром взрыва стали восточные окраины города. Точная причина инцидента в настоящий момент неизвестна.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что за шесть часов расчеты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 124 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. В ведомстве уточнили, что цели уничтожены в промежутке с 08:00 до 14:00 июня на территории 13 субъектов.

Кроме того, пресс-служба оперативного штаба Белгородской области сообщила, что жертвами ударов со стороны Вооруженных сил Украины стали два человека, один из которых несовершеннолетний. В населенном пункте Дунайка Грайворонского городского округа беспилотник-камикадзе атаковал частный жилой дом, в результате чего ранения получил 14-летний подросток.