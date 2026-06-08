Атака ВСУ на Белгородскую область привела к ранению ребенка Оперштаб сообщил о ранении ребенка и мужчины при ударе ВСУ под Белгородом

В результате атак ВСУ пострадали два человека, включая ребенка, сообщила пресс-служба оперштаба Белгородской области. В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего был ранен 14-летний мальчик.

14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Бригада скорой доставит его в детскую областную клиническую больницу, — говорится в публикации.

Кроме того, в Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина, который обратился в городскую больницу № 2 Белгорода вчера вечером, получил акубаротравму и ушиб волосистой части головы. Его лечение продолжается амбулаторно.

Ранее стало известно, что при атаке дрона ВСУ на пассажирский поезд сообщения Москва — Симферополь ранен машинист, а помощник машиниста погиб. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, пассажиры не пострадали. Региональные власти уже заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев указал, что российские военнослужащие отражают в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы уже сбили минимум два дрона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.