Человек погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму

Человек погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму Аксенов: помощник машиниста погиб при ударе дрона ВСУ по поезду в Крыму

При атаке дрона ВСУ на пассажирский поезд сообщения Москва — Симферополь ранен машинист, а помощник машиниста погиб, написал в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, пассажиры не пострадали.

В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали, — проинформировал Аксенов.

Региональные власти уже заявили о готовности оказать всестороннюю поддержку пострадавшему и семье погибшего. Более подробная информация об атаке уточняется.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают в городе атаку дронов ВСУ. Системы ПВО и мобильные огневые группы уже сбили минимум два дрона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ проинформировало, что атакам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Черного моря. Работа была проведена в течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.