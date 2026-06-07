Силы ПВО сбили украинские БПЛА в Севастополе Развожаев: минимум два БПЛА сбито в Севастополе при отражении атаки ВСУ

Российские военнослужащие в Севастополе отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своих социальных сетях. Системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уже сбили минимум два дрона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По словам Развожаева, беспилотные летательные аппараты пытались атаковать Ленинский и Балаклавский районы. Оперативная информация о дальнейшем развитии ситуации будет публиковаться по мере поступления. Других подробностей о происшествиях пока не появлялось.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах, — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за 12 часов сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны РФ проинформировало, что атакам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Черного моря. Работа была проведена в течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.