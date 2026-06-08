В Минобороны сообщили о масштабной атаке дронов ВСУ на Россию

В Минобороны сообщили о масштабной атаке дронов ВСУ на Россию Минобороны: за шесть часов над Россией перехвачено 124 украинских дрона

Средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила в МАКС пресс-служба Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дроны ликвидированы в период с 08:00 до 14:00 8 июня над 13 субъектами.

8 июня с 08:00 до 14:00 дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 634 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также были сбиты управляемые авиационные бомбы.

До этого в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены в ночь на 8 июня.