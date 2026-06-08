Российская ПВО уничтожила 634 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 634 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Также были сбиты управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотный летательный аппарат, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 29 664 танка и других боевых бронированных машин. Также сообщается об уничтожении 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 63 602 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены в ночь на 8 июня.