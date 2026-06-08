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08 июня 2026 в 08:23

Несколько сотен дронов ВСУ провалили задачу атаковать регионы России

Средства ПВО за ночь сбили 310 дронов ВСУ

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Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что все цели поражались в ночь на 8 июня.

В течение ночи в период с 20:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил о возгорании на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Волгоградской области после падения обломков дронов. Силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. Речь идет о станции «Жирновск» — ключевом объекте магистрального транспорта нефти.

Также губернатор Дмитрий Миляев информировал, что в ночь на 8 июня шесть украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны в небе над Тульской областью. Пострадавших и разрушений нет. Глава региона также напомнил, что опасность атак беспилотников в области сохраняется.

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