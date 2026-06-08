Дроны атаковали важный узел магистрального транспорта нефти под Волгоградом

Дроны атаковали важный узел магистрального транспорта нефти под Волгоградом Пожар вспыхнул в Волгоградской области из-за атаки беспилотников ВСУ

Возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Волгоградской области из-за падения обломков дронов, заявил на платформе МАКС губернатор Андрей Бочаров. По его словам, силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников ВСУ на регион.

В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, — подчеркнул он.

Линейная производственно-диспетчерская станция «Жирновск» — это ключевой объект магистрального транспорта нефти, расположенный под Волгоградом. Станция представляет собой важный узел, обеспечивающий перекачку черного золота по магистральному нефтепроводу «Жирновск — Волгоград».

Ранее лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в России необходимо создать сеть мини-нефтеперерабатывающих заводов для усиления защиты топливно-энергетического комплекса от угроз БПЛА. По его словам, это снизит риски, связанные с возможным выводом из строя крупных производственных объектов.