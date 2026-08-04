Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом

Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом Спасавший жену из огня после удара БПЛА под Волгоградом мужчина умер в больнице

В Волгограде умер мужчина, получивший тяжелые ожоги во время пожара в садоводстве «Буревестник» в Красноармейском районе после массированной атаки БПЛА на регион, пишет местный портал V1 со ссылкой на источники. Он попытался спасти жену из горящего дома, но не смог.

Говорят, что мужчина ранее с СВО вернулся. Когда дом загорелся, он пытался вытащить жену, но не смог. Обгорел очень сильно, говорят, что навскидку около 80% ожогов тела, — приводятся слова соседки.

В материале говорится, что женщина погибла на месте, а двухквартирный дом сгорел дотла. Мужчину доставили в ожоговое отделение, врачи боролись за его жизнь несколько дней, но в ночь на 4 августа он скончался.

Ранее сообщалось, что один из восьми человек, пострадавших во время атаки украинских дронов на Волгоград, умер в больнице. По информации областного управления здравоохранения, еще один раненый пока что остается в реанимации. В общей сложности в больнице находятся пятеро пострадавших. Еще двое покинули учреждение в удовлетворительном состоянии.