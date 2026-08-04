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04 августа 2026 в 14:02

Собянин сообщил о новой попытке ВСУ ударить по Москве

Собянин: силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, сейчас на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники профильных ведомств.

Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, в результате которых пострадали три человека. Как сообщил оперативный штаб региона, двум женщинам с акубаротравмами помогли на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались. Мужчину с осколочными ранениями плеча и голени увезли в больницу.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

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