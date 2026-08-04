Врач предупредила о неочевидной опасности арбузов

Употребление арбуза может спровоцировать почечную колику и скачок сахара у некоторых людей, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Врач также предостерегла от покупки плодов в мае и начале июня.

Арбуз может стать спусковым крючком для почечной колики или опасного скачка сахара. Причем самые большие риски подстерегают тех, кто не знает о своих скрытых болезнях. Чем ближе к региону произрастают арбузы, тем выше качество. Вторая половина июля-август — это то время, когда можно его можно смело покупать, — посоветовала Королева.

По ее словам, от этого продукта лучше отказаться людям с мочекаменной болезнью. Кроме того, с особой осторожностью к нему стоит относиться тем, у кого имеются нарушения углеводного обмена.

Ранее терапевт и кардиолог Татьяна Залетова заявила, что употребление немытых арбузов с нитратами приводит к серьезным проблемам со здоровьем, в частности это блокирует перенос кислорода в крови. При этом, по ее словам, распознать опасный плод на глаз нельзя — это возможно только с помощью лабораторного анализа.