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04 августа 2026 в 14:07

Врач ответил, чем вредны неправильно подобранные солнцезащитные очки

Врач Егоров: при неправильной подборе солнцезащитные очки вызывают головную боль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Если солнцезащитные очки подобраны неправильно, они могут вызывать головную боль, предупредил заведующий амбулаторным хирургическим офтальмологическим отделением Подольской больницы, профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров. Он отметил, что при покупке важно обращать внимание не на цвет, а на наличие защиты UV400, пишет «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Темные линзы расширяют зрачок, поэтому если ультрафиолет проникает сквозь стекла, в глаз его попадает даже больше, чем без очков. Поэтому главное — не цвет линз, а наличие защиты UV400: она обеспечивает защиту от ультрафиолета на 100%, — пояснил Егоров.

Врач посоветовал приобретать очки в оптиках или у проверенных производителей. По его словам, оправа должна хорошо закрывать глаза и быть удобной.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что детям можно начинать пользоваться контактными линзами с 8–10 лет. По его словам, в отдельных случаях по медицинским показаниям возможен более ранний старт — под строгим контролем родителей.

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