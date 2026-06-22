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22 июня 2026 в 18:05

Офтальмолог назвал минимальный возраст для ношения контактных линз у детей

Офтальмолог Игорь Азнаурян: детям можно начинать пользоваться линзами с 8–10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детям можно начинать пользоваться контактными линзами с 8–10 лет, однако в отдельных случаях по медицинским показаниям возможен более ранний старт — под строгим контролем родителей, заявил NEWS.ru детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян. По его словам, при прогрессирующей миопии лучше использовать очки для коррекции зрения.

Большинство детей готовы к ношению линз с 8-10 лет, но в некоторых случаях по медицинским показаниям их могут прописать и дошкольнику под контролем родителей. При этом детям с прогрессирующей миопией специалисты часто рекомендуют сначала консервативное лечение и только потом разрешают линзы, поскольку у них снижена способность глаза адаптироваться к нагрузкам, — сказал Азнаурян.

Он добавил, что для детей предпочтительны однодневные линзы как наиболее безопасные и не требующие ухода. При этом важно помнить, что линзы не заменяют очки полностью — их необходимо чередовать, а во время простуды или воспалительных заболеваний глаз ношение линз категорически запрещено, добавил офтальмолог.

Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов сообщил, что стекла-антишпионы для телефонов могут вызывать головные боли. Он отметил, что такие стекла оказывают дополнительную нагрузку на зрительную систему.

Общество
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