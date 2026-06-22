Невролог назвал неочевидную причину головных болей

Стекла-антишпионы для телефонов могут вызывать головные боли, рассказал LIFE.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Он отметил, что такие стекла оказывают дополнительную нагрузку на зрительную систему.

При длительном использовании телефона, на котором защитное стекло — антишпион, происходит перегрузка глазных мышц. Эффект, который многие замечают, связан с тем, что зрение должно фокусироваться строго в центральном положении на объект, — рассказал Гайфутдинов.

Невролог подчеркнул, что руки и тело не остаются неподвижными, что вызывает нечеткость изображения. По его словам, мозг пока не адаптирован к таким нагрузкам, поэтому важно соблюдать режим отдыха для глаз.

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