Раскрыта причина смерти вице-президента Творческого союза художников

Причиной смерти вице-президента Творческого союза художников России Александра Рубца стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в семье живописца. Последние месяцы он тяжело болел, проходил лечение и находился под наблюдением врачей в реанимации.

Тромб, в легких тромб был, у него сердце вообще было слабое, он лечился последние месяцы — в одной больнице лежал, потом в реанимации, — сказала собеседница агентства.

Будущий живописец родился в 1953 году в Гродно, а профильное образование получил в Ленинградском художественном училище имени В. А. Серова. Большая часть его творческой и личной жизни была тесно связана с Пятигорском.

Рубец являлся постоянным участником академических выставок Южного отделения Российской академии художеств. В апреле 2014 года в стенах академии с успехом прошла его персональная выставка. Известный деятель искусств ушел из жизни 1 августа в возрасте 72 лет.

Ранее ушел из жизни выдающийся искусствовед, исследователь творчества Андрея Рублева и древнерусской иконописи Геннадий Попов. Ему было 86 лет. В последние годы он трудился над главой для 22-томного фундаментального труда «История русского искусства».