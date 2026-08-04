Известный волейболист поддержал отказ России от участия в ЧМ в Польше Волейболист Фомин: Польша не дала бы спокойно выступить россиянам на ЧМ-2027

Польша была и будет против участия российских спортсменов на соревнованиях в своей стране, заявил NEWS.ru российский волейболист, тренер, комментатор Дмитрий Фомин. По его мнению, сборная России по волейболу поехала бы на турнир, если бы он прошел в другой стране.

Я думаю, если бы турнир был не в Польше, то можно было ехать. А в Польше? Ну смысл. Я думаю, Польша была бы против, и сейчас против. Вот и весь разговор. Нам бы не дали спокойно выступить, — сказал Фомин.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по волейболу не примет участия в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. По словам президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко, команда опасается отсутствия гарантий безопасности для ее членов. При этом он поблагодарил Международную федерацию волейбола (FIVB) за то, что она прислушалась к рекомендациям МОК и восстановила мужскую и женскую команды России в правах.

Позже депутат Светлана Журова предположила, что Польша могла выставить неприемлимые для российских волейболистов требования для участия в чемпионате мира. Она выразила мнение, что Варшава отказала бы во въезде российским спортсменам.