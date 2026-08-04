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04 августа 2026 в 16:26

Путин подписал закон, позволяющий легально инвестировать в криптовалюту

Путин подписал закон, регулирующий обращение криптовалют в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение криптовалют в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, цифровые валюты признаются имуществом, устанавливаются общие правила их обращения и предусматривается судебная защита прав владельцев. Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту на биржах, а также пользоваться услугами брокеров, управляющих компаний и криптообменников.

Документ также определяет порядок работы криптообменников, цифровых депозитариев и других участников рынка. Кроме того, он регулирует майнинг, выпуск и обращение цифровых финансовых активов, деятельность операторов информационных систем, организаторов торгов и клиринговых организаций. Полномочия по регулированию и надзору за этой сферой возложены на Банк России.

Ранее адвокат Денис Спицын заявил, что пока рано говорить о полной либерализации криптовалют для рядовых граждан. Он пояснил, что опубликованные Банком России проекты нормативных актов касаются в первую очередь инфраструктуры: правил биржевых торгов, требований к цифровым депозитариям и операторам платформ, которые будут вести учет и расчеты.

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