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04 августа 2026 в 17:07

В Европе выдали лицензию на первое в мире «кладбище» ядерных отходов

В Финляндии выдали лицензию на первое в мире хранилище ядерных отходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало положительное заключение на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища отработанного ядерного топлива, сообщает Helsingin Sanomat. Объект Onkalo, построенный компанией Posiva, расположен вблизи атомной электростанции «Олкилуото».

По данным издания, комплекс позволит захоронить около 6,5 тыс. тонн урана от пяти финских реакторов. Отработанное топливо поместят в герметичные капсулы из чугуна с медным покрытием, которые опустят в скальную породу на глубину примерно 430 метров и запечатают бентонитовой глиной. Для этих целей потребуется изготовить порядка 3,3 тыс. таких контейнеров.

Руководитель STUK Петтери Тииппана подчеркнул, что все требования безопасности для выдачи лицензии полностью выполнены. Тем не менее, для начала полноценной работы объекту необходимо окончательное решение правительства Финляндии. Ожидается, что прием отходов на хранилище начнется в конце 2026 или в начале 2027 года, а лицензия будет действовать до 2070 года.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предупредил, что в случае ядерного обмена с ОДКБ европейский континент будет полностью уничтожен, а многие столицы исчезнут с карты мира. Парламентарий объяснил это наличием у России внушительного ядерного арсенала, неуязвимостью гиперзвуковых ракет и высокой плотностью населения в странах Евросоюза.

Мир
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Финляндия
ядерные отходы
уран
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