Финляндия рискует превратиться в «ядерную помойку»

В Финляндии готовят к запуску подземное хранилище ядерных отходов

Финляндия готовится к запуску подземного хранилища под названием Onkalo для отработанного ядерного топлива, передает Associated Press. По информации агентства, подобного комплекса в мире пока не существует. Создание такого объекта стало возможным благодаря инвестициям финских энергетических компаний.

Проект стартовал еще в 2004 году и обошелся в €1 млрд. Отмечается, что комплекс расположен на удаленном острове Олкилуото, в 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Геологи выбрали это место из-за его мигматит-гнейсовой породы, которая известна своей высокой стабильностью и низким риском землетрясений.

С помощью беспилотников радиоактивные стержни будут запечатаны в медные контейнеры, закопаны на глубине более 400 метров, а затем упакованы в «буферные» слои из водопоглощающей бентонитовой глины. Эксперты утверждают, что Onkalo может хранить 6500 тонн отходов.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США намерены потребовать от иранской стороны передачу ядерного топлива в ходе предстоящих переговоров. По его словам, хозяин Белого дома Дональд Трамп не хочет, чтобы Тегеран имел возможность создавать ядерное оружие.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

