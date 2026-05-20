В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО

Европейские страны на фоне позиции Соединенных Штатов обсуждают вариант создания альтернативной оборонной структуры вне НАТО, сообщает Economist со ссылкой на представителей ряда государств альянса. Одним из факторов, подтолкнувших к обсуждению «плана Б», стал кризис вокруг Гренландии.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запретил чиновникам публично обсуждать изучение альтернативных оборонных форматов. Такое решение объясняется опасениями ухудшения отношений с Вашингтоном.

Также указывается, что основу потенциальной структуры в Северной Европе могут составить страны региона, а также государства Балтии и Польша. Такая модель рассматривается как способ снизить зависимость от слабого места НАТО. Речь идет о пятой статье договора, применение которой может быть заблокировано отдельными членами альянса.

Ранее сообщалось, что обеспокоенность стран НАТО вызывает непредсказуемость решений США по сокращению численности американских войск в Европе. При этом сами масштабы сокращения военного присутствия не воспринимаются как серьезная угроза. США по-прежнему сохраняют «сильное присутствие» и «очень мощное сдерживание» на территории Европы.