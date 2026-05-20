Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:22

В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО

Economist: Европа изучает возможность создания альтернативы НАТО

Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские страны на фоне позиции Соединенных Штатов обсуждают вариант создания альтернативной оборонной структуры вне НАТО, сообщает Economist со ссылкой на представителей ряда государств альянса. Одним из факторов, подтолкнувших к обсуждению «плана Б», стал кризис вокруг Гренландии.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запретил чиновникам публично обсуждать изучение альтернативных оборонных форматов. Такое решение объясняется опасениями ухудшения отношений с Вашингтоном.

Также указывается, что основу потенциальной структуры в Северной Европе могут составить страны региона, а также государства Балтии и Польша. Такая модель рассматривается как способ снизить зависимость от слабого места НАТО. Речь идет о пятой статье договора, применение которой может быть заблокировано отдельными членами альянса.

Ранее сообщалось, что обеспокоенность стран НАТО вызывает непредсказуемость решений США по сокращению численности американских войск в Европе. При этом сами масштабы сокращения военного присутствия не воспринимаются как серьезная угроза. США по-прежнему сохраняют «сильное присутствие» и «очень мощное сдерживание» на территории Европы.

Европа
США
НАТО
армии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
В Саратовской области сошел с рельсов локомотив поезда
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили приезд Путина в Китай с визитом Трампа
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
«Головотяпство»: Развожаев пообещал наказать виновных в ЧП со школьниками
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.