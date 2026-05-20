Аналитик рассказал, как изменятся цены на аренду жилья с 1 июня

С 1 июня цены на аренду жилья вырастут на 1-1,5%, рассказал «Финансам Mail» бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких. Он отметил, что на рост цен влияет невозможность покупки недвижимости.

Эксперт подчеркнул, что растущие расходы хозяев квартир также способствуют повышению арендной платы. Он объяснил, что содержание жилья подорожало в среднем на 15-20%.

Высоких отметил, что увеличение конкуренции за жилье в крупных городах из-за миграции также влияет на цены. По его словам, спрос на аренду растет, а количество доступных вариантов со временем продолжает снижаться.

Ранее директор по продажам жилой недвижимости Федор Ушаков рассказал, что стоимость обслуживания элитных жилых объектов в среднем составляет 1 тыс. рублей за квадратный метр. В то же время, по его словам, коммунальные платежи обходятся в 15–25 тыс. рублей.