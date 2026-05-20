Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 15:43

Аналитик рассказал, как изменятся цены на аренду жилья с 1 июня

Аналитик Высоких: с 1 июня арена жилья подорожает на 1%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 июня цены на аренду жилья вырастут на 1-1,5%, рассказал «Финансам Mail» бизнес-аналитик, преподаватель колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких. Он отметил, что на рост цен влияет невозможность покупки недвижимости.

Эксперт подчеркнул, что растущие расходы хозяев квартир также способствуют повышению арендной платы. Он объяснил, что содержание жилья подорожало в среднем на 15-20%.

Высоких отметил, что увеличение конкуренции за жилье в крупных городах из-за миграции также влияет на цены. По его словам, спрос на аренду растет, а количество доступных вариантов со временем продолжает снижаться.

Ранее директор по продажам жилой недвижимости Федор Ушаков рассказал, что стоимость обслуживания элитных жилых объектов в среднем составляет 1 тыс. рублей за квадратный метр. В то же время, по его словам, коммунальные платежи обходятся в 15–25 тыс. рублей.

Экономика
аренда
недвижимость
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия жуткой атаки БПЛА
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
В МЧС пообещали очистить пляжи Туапсе к курортному сезону
Россиянам напомнили, что нужно сделать в доме перед отпуском
Военэксперт раскрыл циничный план НАТО для затягивания конфликта с Россией
Аналитик рассказал, как изменятся цены на аренду жилья с 1 июня
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.