Названы цены на аренду дач в российских городах-миллионниках Риелтор Сауков: снять дачу в Москве можно за 70–80 тыс. рублей

Аренда загородного дома с удобствами и мебелью в крупных городах России стоит как однокомнатная квартира, но с бонусом в виде участка, бани и мангала, причем цены между городами-миллионниками порой различаются в три раза, рассказал NEWS.ru руководитель центра загородной недвижимости риелторской компании «Этажи» Антон Сауков. По его словам, аренда в Москве стартует от 70–80 тыс. рублей в месяц, а в Волгограде и Омске — от 25 тыс.

Средняя стоимость сезонной аренды благоустроенных дач сильно зависит от региона. В Москве в пределах 60–70 км от МКАД ставки стартуют от 70–80 тыс. рублей в месяц, однако найти вариант по нижней границе в разгар сезона почти невозможно. В Санкт-Петербурге цены начинаются от 60–65 тыс. рублей. Самая доступная аренда зафиксирована в Волгограде и Омске, где ставки стартуют от 25 тыс. рублей в месяц, — сказал Сауков.

По его словам, в группе городов-миллионников (Казань, Новосибирск, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Красноярск, Екатеринбург) арендовать дачу можно от 35–40 тыс. рублей в месяц. В Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону аренда дачи стоит от 30 тыс., а в Нижнем Новгороде — от 40–45 тыс. рублей.

По оценкам специалиста, в месяц аренда хорошей дачи фактически обходится как аренда одно- или двухкомнатной квартиры. При этом площадь загородного дома обычно больше, плюс арендатор получает земельный участок для отдыха, а зачастую — баню и мангальную зону, отметил Сауков.

Ранее экономист Илья Мосягин заявил, что, несмотря на текущее снижение цен на съем жилья, в ближайшем будущем стоимость аренды недвижимости вырастет. По его словам, существенные изменения ожидаются уже в августе и сентябре 2026 года.