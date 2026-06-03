Штурмовикам Вооруженных сил Украины, погибающим в лесах Сумской области, продолжают выдавать статус пропавших без вести, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о 425-м отдельном штурмовом полке ВСУ «Скала», большая часть бойцов которого ранее выполняла задачи инструкторов на полигонах в Харьковской области.

В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают «пропадать без вести» штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали размещать личный состав в многоквартирных жилых домах в Сумской области. К примеру, по данным источников, для подразделений инженерных войск выделили несколько домов на улице Шевченко в селе Ахтырка.

До этого российские войска освободили село Мирополье в Сумской области. По информации источников, штурмовики сломили упорное сопротивление ВСУ. Штурм села вели преимущественно военнослужащие Ленинградского военного округа. Поддержку им оказывали артиллеристы, операторы БПЛА и расчеты войск радиационной, химической и биологической защиты.