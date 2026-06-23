Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет

Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет

Росавиация 23 июня вводила ограничения на полеты в российских регионах. Какая сейчас складывается ситуация в аэропортах, где наблюдаются отмены и задержки рейсов?

Ситуация в аэропортах Москвы 23 июня, изменение расписания

Столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский 23 июня работают в штатном режиме.

Из Внуково, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются на вылет рейсы в Минеральные Воды, Анталью, Ульяновск. Отменены рейсы в Багдад, Анталью и Самару.

Из Шереметьево задерживаются вылет в Казань, Красноярск, Саратов, Анталью, Калининград, Владикавказ, Минеральные Воды, Дананг, Магас, Самару, шарм Эль Шейх, Чебоксары, Барнаул.

Из аэропорта Жуковский, согласно данным онлайн табло, отменен рейс в киргизский город Ош.

Ситуация в аэропорту Сочи 23 июня, изменение расписания

Росавиация 23 июня вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов их аэропорта Сочи. По состоянию на 12:00 по московскому времени запрет продолжает действовать.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

На вылет из Сочи, согласно данным онлайн-табло, 23 июня задерживаются рейсы в Москву, Ухту, Тбилиси, Екатеринбург, Челябинск, Сыктывкар, Мурманск, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Казань, Ташкент, Батуми, Чебоксары, Самару и другие.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В течение дня 23 июня из аэропорта Сочи ожидается вылет рейсов, задержанных 22 июня на фоне вводимых ограничений на полеты.

«С начала суток, 23 июня, несмотря на неоднократное введение временных ограничений воздушного пространства, 25 бортов отправились в города назначения и 25 самолетов прибыли в аэропорт Сочи. Сегодня мы готовы обслужить: 124 рейса на прилет, 140 рейсов на вылет, 44 тысячи пассажиров. В связи с неоднократным ведением ограничений на работу аэропорта Сочи за последние сутки, время ожидания вылета может увеличиться», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Какие еще аэропорты были закрыты 23 июня

Во вторник, 23 июня, Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов из аэропорта Краснодара. На настоящий момент запрет на полеты снят.

На вылет из Краснодара, согласно данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Москву, Тбилиси, Стамбул, Новороссийск, Сургут, Санкт-Петербург, Батуми и Душанбе.

По состоянию на 12:20 по московскому времени, продолжают действовать ограничения в аэропортах Перми и Оренбурга.

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