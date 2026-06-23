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23 июня 2026 в 11:32

Пауэрбанк одного из пассажиров едва не спалил самолет прямо перед взлетом

В Башкирии на рейсе Уфа — Анталья произошел пожар из-за пауэрбанка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пожар из-за пауэрбанка произошел в самолете, который готовился отправиться из Уфы в Анталью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, во время посадки пассажиров в аэропорту столицы Башкирии у одного из них загорелся аккумулятор, салон заволокло дымом.

Уточняется, что бортпроводники оперативно поместили пауэрбанк в специальный контейнер и залили водой. Никто из 150 пассажиров не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения — у него прогорел карман одного из кресел и ковер на полу. Борт не стали отстранять от полета, он спокойно вылетел в Турцию.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи Краснодарского края утром 23 июня ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, данные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого стало известно, что самолет «Победы», вынужденно приземлившийся в аэропорту Махачкалы, по предварительным данным, совершил посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации. Никто не пострадал, по факту происшествия начали проверку.

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