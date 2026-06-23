В России закрыли крупный южный аэропорт Росавиация: в аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи этим утром, 23 июня, ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, эти меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов для обеспечения безопасности полетов вводили в аэропорту Шереметьево. Одновременно с этим столичные авиагавани Внуково и Домодедово вынуждены были принимать и отправлять рейсы исключительно по согласованию с соответствующими органами.

Также ранее сообщалось, что пассажирский самолет во время полета подал сигнал общей тревоги и начал снижение. Менее чем через час после взлета, находясь в воздушном пространстве над Дагестаном, лайнер передал сигнал general emergency. Вскоре выяснилось, что борт совершил посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации.