Самолет из Гюмри в Москву подал сигнал тревоги и стал снижаться

Самолет из Гюмри в Москву подал сигнал тревоги и стал снижаться

Пассажирский самолет, следовавший рейсом из Гюмри в Москву, во время полета подал сигнал общей тревоги и начал снижение, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно информации ресурса, Boeing 737 вылетел из Гюмри в 11:24 мск. Менее чем через час после взлета, находясь в воздушном пространстве над Дагестаном, лайнер передал сигнал general emergency.

После этого воздушное судно снизилось до высоты около трех тысяч метров. Причины подачи сигнала тревоги пока неизвестны. По данным онлайн-табло аэропорта, пассажирский Boeing 737 совершит посадку в Махачкале. Самолет должен был прибыть в Москву в 15:25 мск.

Ранее в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Уфы в Игарку. Утром 21 июня борт UT 6117 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял вахтовый рейс. Причиной посадки стали технические неполадки.

До этого в Росавиации рассказали, что Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, прервал полет из-за технической неисправности на борту. Экипаж принял решение направить воздушное судно обратно в аэропорт Сочи.