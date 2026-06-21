Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута

В аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Уфы в Игарку, сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, утром 21 июня борт UT 6117 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял вахтовый рейс. Отмечается, что причиной посадки стали технические неполадки.

Посадка совершена благополучно, — добавили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку. Уточняется, что борт уже вылетел по маршруту назначения.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Позднее стало известно, что Boeing 737-800 вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность на борту. Следственный комитет начал процессуальную проверку.

До этого пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте 10 километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.