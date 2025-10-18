Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:43

Неисправный пауэрбанк пассажира устроил пожар в самолете

Рейс в Сеул экстренно сел в Шанхае из-за загоревшегося в салоне пауэрбанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний, самолет был вынужден совершить экстренную посадку, сообщает Telegram-канал Baza. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте десять километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.

Устройство одного из пассажиров загорелось на багажной полке. Дым начал распространяться по салону. Экипаж принял решение об аварийной посадке в Шанхай-Пудун. Сообщается, что бортпроводники своими силами потушили пожар.

Ранее в Подмосковье 15-летнюю девочку доставили в больницу, после того как у нее в руках взорвался телефон. По словам заведующего детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимира Хабалова, ребенок получил ожоги обеих кистей и предплечья. Девочка играла в телефон, который заряжался от розетки.

О вреде дешевых зарядных средств предупредил ведущий аналитик Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. Эксперт сообщил, что использование некачественного зарядного устройства может не только навредить гаджетам, но и привести к взрыву аккумулятора.

