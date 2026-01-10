Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 08:11

Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию

Трамп: США не хотят видеть Россию и КНР в Венесуэле и Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Вашингтон не допустит Москву или Пекин в Венесуэлу и Гренландию, однако рассчитывает на то, что Каракас станет ему союзником, сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний, которая прошла в Белом доме. По его словам, которые приводит ТАСС, США не хотят близкого соседства с российским государством.

И мы не хотим, чтобы Россия была там. Не хотим, чтобы там был Китай, — отметил президент.

Ранее американский экономист Пол Кругман заявил, что Соединенные Штаты не получат значительной выгоды от военной операции в Венесуэле и свержения президента Николаса Мадуро. По мнению специалиста, Трамп ошибочно полагает, будто в стране сосредоточены огромные нефтяные богатства, которых в реальности не существует.

До этого Трамп заявил, что операция в Венесуэле была актом мести для американского государственного секретаря Марко Рубио, родившегося в семье кубинских эмигрантов. По словам хозяина Белого дома, Рубио «хорошо знает Кубу».

Дональд Трамп
Венесуэла
Россия
Гренландия
