13 марта 2026 в 14:04

Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов

JES: дети курящих отцов чаще страдают от нарушения обмена веществ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дети от курящих отцов чаще сталкиваются с нарушениями обмена веществ, что потенциально повышает риск развития сахарного диабета в будущем, к таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в научном журнале Journal of the Endocrine Society (JES). В ходе эксперимента ученые изучали влияние никотина на организм самцов мышей и выяснили, что даже привычка отца может программировать метаболические процессы у следующего поколения.

Результаты наблюдений за потомством оказались весьма показательными: у детенышей от отцов, употреблявших никотин, были зафиксированы отчетливые изменения в биохимии крови. Так, у самок наблюдались отклонения в уровнях инсулина и глюкозы натощак, а у самцов — нарушения в функционировании печени. Исследователи отмечают, что подобные сбои в организме напрямую связаны с повышенной вероятностью возникновения серьезных метаболических заболеваний, включая диабет.

Хотя их работа проводилась на лабораторных животных, ученые призывают обратить пристальное внимание на роль здоровья мужчин в формировании благополучия их будущих детей. Авторы подчеркивают, что полученные данные являются важным сигналом о долгосрочных последствиях воздействия никотина на репродуктивную систему.

Ранее ученые выяснили, что размер детородного органа действительно влияет на то, насколько мужчина кажется привлекательным женщинам и опасным — другим мужчинам. В опросе исследователей приняли участие более 800 участников.

