«Все равно главнее»: политолог об отношениях США и G7 на фоне войны в Иране Политолог Дубравский: отношения США и G7 не испортятся из-за войны в Иране

Отношения США с другими представителями «Большой семерки» не испортятся из-за войны в Иране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, ключевые позиции Соединенных Штатов в мировой экономике делают страну незаменимым партнером для остальных участников объединения.

Отношения США и стран G7, скорее всего, не испортятся [из-за войны в Иране]. Когда большинство экономических потоков завязано на одном государстве, оно все равно будет главнее. Миротворческая роль США [из-за конфликта на Ближнем Востоке], конечно, подорвана, потому что не было дано внятного объяснения ни международному обществу, ни избирателям, почему началась эта война. А это очень важно. Отношения с «Большой семеркой» у Вашингтона не испортятся, ведь когда речь идет об одной из главных экономик мира, правила для нее работают совершенно иначе, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. По словам западных журналистов, члены объединения выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.