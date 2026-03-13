Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 15:09

«Все равно главнее»: политолог об отношениях США и G7 на фоне войны в Иране

Политолог Дубравский: отношения США и G7 не испортятся из-за войны в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отношения США с другими представителями «Большой семерки» не испортятся из-за войны в Иране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, ключевые позиции Соединенных Штатов в мировой экономике делают страну незаменимым партнером для остальных участников объединения.

Отношения США и стран G7, скорее всего, не испортятся [из-за войны в Иране]. Когда большинство экономических потоков завязано на одном государстве, оно все равно будет главнее. Миротворческая роль США [из-за конфликта на Ближнем Востоке], конечно, подорвана, потому что не было дано внятного объяснения ни международному обществу, ни избирателям, почему началась эта война. А это очень важно. Отношения с «Большой семеркой» у Вашингтона не испортятся, ведь когда речь идет об одной из главных экономик мира, правила для нее работают совершенно иначе, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой скорее завершить операцию против Ирана. По словам западных журналистов, члены объединения выразили обеспокоенность из-за ситуации в мировой экономике и указали на необходимость обеспечения безопасности Ормузского пролива.

США
Большая семерка
Иран
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США взялись за расследование атаки на школу в иранском Минабе
Назван размер зарплаты для возможности оплаты ипотеки в Москве
Раскрыто, как получить компенсацию за сорванные туры в ОАЭ
Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе
Стало известно, как введение новых ГОСТов отразится на ценах продуктов
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог объяснил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.