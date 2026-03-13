Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026

Мошенники попытались «развести» мать погибшего бойца СВО на 9 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоумышленники предприняли попытку обмануть мать погибшего бойца СВО, сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ. Речь шла о сумме в 9 млн рублей, правоохранители возбудили уголовное дело.

По данным следствия, в марте <…> обвиняемый, действуя по предварительному сговору с мошенниками <…>, приехал из Новосибирска в город Асино с целью получения денежных средств от матери погибшего участника специальной военной операции <…> Женщина должна была передать фигуранту <…> 9 млн рублей, — отметили в СК.

Женщина своевременно обратилась в органы. При передаче денег злоумышленника задержали сотрудники ФСБ РФ Томской области. Обвиняемый признал вину, его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников морга и обманывать родственников военнослужащих. Под предлогом передачи личных вещей они выманивали у людей почтовый индекс и коды из СМС.

До этого в Московской области возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере — двое подростков по указанию неизвестных инсценировали собственное похищение. Злоумышленники манипулировали детьми дистанционно, представляясь правоохранителями.

