13 марта 2026 в 17:16

«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США

Аналитик Юшков: решение США ослабить санкции может привести к подорожанию нефти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Смягчение американских санкций в отношении российской нефти может привести к обратному эффекту, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, вместо снижения цены на черное золото могут пойти вверх.

Цена, наоборот, может отреагировать даже ростом, потому что трейдеры на это смотрят: во-первых, раз лицензия выдается на 30 дней, значит, и еще несколько недель продлится перекрытие Ормузского пролива. Во-вторых, раз американцы пошли на заморозку антироссийских санкций, значит, дела действительно плохи, — пояснил он.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц осудил США за ослабление антироссийских санкций, назвав это неправильным сигналом. По его словам, решение американской стороны вызвало недовольство среди членов «Большой семерки». Мерц рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом шесть участников G7 выразили единое мнение о том, что такой шаг является ошибочным.

