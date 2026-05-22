Греческий йогурт, яйца и пучок зелени — подаю румяные сырные лепёшки: вкуснее хачапури и ярче

Эти лепёшки часто спасают, когда хочется чего-то горячего, сырного и домашнего, но без духовки и долгой возни с тестом. Греческий йогурт делает тесто особенно мягким и нежным, а начинка из сыра, яйца и зелени получается сочной и ароматной.

Снаружи лепёшки выходят румяными с тонкой золотистой корочкой, а внутри — тягучий расплавленный сыр, мягкое яйцо и свежая зелень. Зелёный лук и укроп делают вкус ярче и свежее, поэтому лепёшки не кажутся тяжёлыми, несмотря на сырную начинку. Особенно вкусно есть их прямо со сковороды, пока сыр ещё тянется.

Ингредиенты: греческий йогурт — 250 г, яйцо — 1 штука в тесто, варёные яйца — 2 штуки для начинки, мука — 300-400 г (смотрите по консистенции), сода — 1 ч. ложка, соль — по вкусу, твёрдый сыр — 150 г, укроп — пучок, зелёный лук — пучок.

Приготовление: в миске смешайте греческий йогурт, яйцо, соду и соль. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое эластичное тесто. Для начинки натрите сыр, варёные яйца нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите и всё перемешайте. Тесто разделите на несколько частей и раскатайте небольшие лепёшки.

Выложите начинку, накройте второй половиной теста и хорошо защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт: главное — не делать лепёшки слишком тонкими, иначе расплавленный сыр может начать вытекать на сковороду. А ещё они неожиданно вкусные даже на следующий день — достаточно слегка разогреть на сухой сковороде.