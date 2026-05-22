Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 09:35

Греческий йогурт, яйца и пучок зелени — подаю румяные сырные лепёшки: вкуснее хачапури и ярче

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти лепёшки часто спасают, когда хочется чего-то горячего, сырного и домашнего, но без духовки и долгой возни с тестом. Греческий йогурт делает тесто особенно мягким и нежным, а начинка из сыра, яйца и зелени получается сочной и ароматной.

Снаружи лепёшки выходят румяными с тонкой золотистой корочкой, а внутри — тягучий расплавленный сыр, мягкое яйцо и свежая зелень. Зелёный лук и укроп делают вкус ярче и свежее, поэтому лепёшки не кажутся тяжёлыми, несмотря на сырную начинку. Особенно вкусно есть их прямо со сковороды, пока сыр ещё тянется.

Ингредиенты: греческий йогурт — 250 г, яйцо — 1 штука в тесто, варёные яйца — 2 штуки для начинки, мука — 300-400 г (смотрите по консистенции), сода — 1 ч. ложка, соль — по вкусу, твёрдый сыр — 150 г, укроп — пучок, зелёный лук — пучок.

Приготовление: в миске смешайте греческий йогурт, яйцо, соду и соль. Постепенно добавьте муку и замесите мягкое эластичное тесто. Для начинки натрите сыр, варёные яйца нарежьте мелкими кубиками, зелень порубите и всё перемешайте. Тесто разделите на несколько частей и раскатайте небольшие лепёшки.

Выложите начинку, накройте второй половиной теста и хорошо защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки.

Личный опыт: главное — не делать лепёшки слишком тонкими, иначе расплавленный сыр может начать вытекать на сковороду. А ещё они неожиданно вкусные даже на следующий день — достаточно слегка разогреть на сухой сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Ай да капуста, ай да вкуснота: вливаю к ней 2 яйца и ставлю на огонь — через 10 минут завтрак на столе
Общество
Ай да капуста, ай да вкуснота: вливаю к ней 2 яйца и ставлю на огонь — через 10 минут завтрак на столе
Картофельная лепешка с яйцами на сковороде — проще не придумать: золотая корочка и нежная серединка
Общество
Картофельная лепешка с яйцами на сковороде — проще не придумать: золотая корочка и нежная серединка
Кефирное тесто, молодая капуста и чеснок — через 20 минут «капустняники» готовы: летняя замена драников
Общество
Кефирное тесто, молодая капуста и чеснок — через 20 минут «капустняники» готовы: летняя замена драников
Морскую капусту теперь едят и обожают все: салат с крабовыми палочками делаю так
Общество
Морскую капусту теперь едят и обожают все: салат с крабовыми палочками делаю так
Картошка в духовке такая, что все забудут о мясе: хрустящая гармошка — гости подумают, что это блюдо из ресторана
Общество
Картошка в духовке такая, что все забудут о мясе: хрустящая гармошка — гости подумают, что это блюдо из ресторана
лепешки
простой рецепт
сыр
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агент Киева планировал взорвать объект энергетики на Кубани
В Финляндии ответили на новую угрозу от Зеленского
Американский миллионер отдал подругу на эксперименты по омоложению
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по общежитию в ЛНР
Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся смерче
«Прицельно и с наслаждением»: Захарова высказалась об атаке на Старобельск
Стало известно, сколько человек находятся под завалами в Старобельске
Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией
Республиканцы отозвали резолюцию о завершении операции в Иране
Стало известно об экстренных перекрытиях на западе и юге МКАД
В Совбезе России заявили об отражении атаки исламистов в Мали
Появились новые детали удара ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Пашинян заговорил о будущем цен на российский газ
Пасечник заявил о первых спасенных из-под завалов в Старобельске
«Загнанные крысы»: в МИД ответили на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
В общежитии находились 86 человек в момент удара ВСУ по Старобельску
Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля
Мошенники стали использовать кондиционеры для обмана россиян
«Предсказал Майдан и коронавирус»: друг Жириновского о его пророческом даре
В России могут в 10 раз увеличить один вид штрафов
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.