Картофельная лепешка с яйцами на сковороде — проще не придумать: золотая корочка и нежная серединка

Этот рецепт часто выручает, когда хочется чего-то горячего, сытного и очень вкусного без долгой готовки. Снаружи картошка получается румяной и хрустящей, а внутри — мягкой и нежной благодаря яйцам.

Отличный вариант для быстрого ужина или сытного завтрака из самых простых продуктов.

Ингредиенты: картофель — 4 шт. (450–500 г), яйца — 2 шт., зеленый лук — небольшой пучок, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель натираем на крупной терке, слегка солим и хорошо отжимаем лишнюю жидкость, чтобы получилась аппетитная хрустящая корочка. Зеленый лук мелко нарезаем. Яйца взбиваем с солью и черным перцем.

Сковороду хорошо разогреваем с растительным маслом. Выкладываем картофель, распределяем ровным слоем и слегка прижимаем лопаткой. Сверху равномерно выливаем яйца и посыпаем зеленым луком.

Готовим под крышкой на небольшом огне около 10 минут. Затем аккуратно переворачиваем и жарим уже без крышки еще 6–10 минут до красивой золотистой корочки.

Подавать лучше горячей — со сметаной, свежими овощами или просто так, прямо со сковороды.

Личный опыт: если добавить щепотку сушеного чеснока или паприки, аромат становится еще ярче. А для особенно хрустящей корочки важно хорошо отжать картофель перед жаркой.