Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 13:04

Картофельная лепешка с яйцами на сковороде — проще не придумать: золотая корочка и нежная серединка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт часто выручает, когда хочется чего-то горячего, сытного и очень вкусного без долгой готовки. Снаружи картошка получается румяной и хрустящей, а внутри — мягкой и нежной благодаря яйцам.

Отличный вариант для быстрого ужина или сытного завтрака из самых простых продуктов.

Ингредиенты: картофель — 4 шт. (450–500 г), яйца — 2 шт., зеленый лук — небольшой пучок, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель натираем на крупной терке, слегка солим и хорошо отжимаем лишнюю жидкость, чтобы получилась аппетитная хрустящая корочка. Зеленый лук мелко нарезаем. Яйца взбиваем с солью и черным перцем.

Сковороду хорошо разогреваем с растительным маслом. Выкладываем картофель, распределяем ровным слоем и слегка прижимаем лопаткой. Сверху равномерно выливаем яйца и посыпаем зеленым луком.

Готовим под крышкой на небольшом огне около 10 минут. Затем аккуратно переворачиваем и жарим уже без крышки еще 6–10 минут до красивой золотистой корочки.

Подавать лучше горячей — со сметаной, свежими овощами или просто так, прямо со сковороды.

Личный опыт: если добавить щепотку сушеного чеснока или паприки, аромат становится еще ярче. А для особенно хрустящей корочки важно хорошо отжать картофель перед жаркой.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копченой ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие
Общество
Вместо драников и котлет — крокеты из пюре с копченой ноткой: снаружи хрустящие, внутри мягкие
Необычные драники с батоном: оладьи из сырого картофеля из румынской кухни — рецепт из газеты 1963 года
Общество
Необычные драники с батоном: оладьи из сырого картофеля из румынской кухни — рецепт из газеты 1963 года
Запеканка «Бабушкина» из картофеля: натер, смешал с яйцом и сметаной — и в духовку на 40 минут
Общество
Запеканка «Бабушкина» из картофеля: натер, смешал с яйцом и сметаной — и в духовку на 40 минут
Яйца, жаренные на воде без капли масла: получаются пышные, с желтком всмятку
Общество
Яйца, жаренные на воде без капли масла: получаются пышные, с желтком всмятку
Забудьте про яичницу с колбасой, готовим завтрак по-новому: яйца по-турецки
Общество
Забудьте про яичницу с колбасой, готовим завтрак по-новому: яйца по-турецки
картошка
картофель
яйца
лепешки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.