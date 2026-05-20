Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:30

Эксперт по этикету оценила прием Путина в Китае

Аналитик Баранова: уровень приема Путина в Китае подтвердил глубину партнерства

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Уровень организации официального визита президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал глубину партнерских отношений между Москвой и Пекином, сообщила РИА Новости эксперт по этикету Татьяна Баранова. По ее словам, китайская сторона обеспечила безупречное соблюдение государственного протокола и высокую организацию всех мероприятий в рамках визита.

Уровень приема подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином. При этом китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола, — сказала Баранова.

Накануне, 19 мая, в аэропорту Пекина состоялась торжественная церемония встречи президента России. Путина поприветствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главным результатом визита Путина в Китай стало постоянство диалога с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле подчеркнули, что регулярные контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс взаимодействию между странами.

Власть
Владимир Путин
Россия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Перми открыли выставку древнеегипетских мумий
Автолюбителям рассказали о неочевидной опасности для машины в жару
В аэропорту поймали женщину с необычным багажом
Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму
Нутрициолог ответила, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Два человека пострадали при налете БПЛА на российский регион
В Ростове раскрыли последствия атаки БПЛА на 24-этажный дом
Стало известно, что грозит виновным в обрушении школьного балкона в Крыму
Жителя Башкирии задержали по делу об убийстве знакомой из ревности
В МО расссказали о ликвидации безэкипажного катера, угрожавшего Крыму
Поездка в Киев, мнение об СВО, новые фильмы: как живет Мария Пирогова
Профессор рассказал о минусах цифровой экономики
Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки водителей
Текстиль как инвестиция в качество жизни
Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с июня 2026 года
Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы
Трамп раскрыл тайну подземелий Белого дома
Аналитик предрек дальнейшее укрепление рубля
Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая
«Суверенное право»: Мадьяр разнес противников идеи закупать российский газ
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.