Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Эксперт по этикету оценила прием Путина в Китае Аналитик Баранова: уровень приема Путина в Китае подтвердил глубину партнерства

Уровень организации официального визита президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал глубину партнерских отношений между Москвой и Пекином, сообщила РИА Новости эксперт по этикету Татьяна Баранова. По ее словам, китайская сторона обеспечила безупречное соблюдение государственного протокола и высокую организацию всех мероприятий в рамках визита.

Уровень приема подтвердил глубину партнерства между Москвой и Пекином. При этом китайская сторона на практике в очередной раз показала высший класс в организации мероприятий: коллеги обеспечили четкий хронометраж, отсутствие организационного хаоса и безупречное исполнение каждой детали государственного протокола, — сказала Баранова.

Накануне, 19 мая, в аэропорту Пекина состоялась торжественная церемония встречи президента России. Путина поприветствовал министр иностранных дел Китая Ван И.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главным результатом визита Путина в Китай стало постоянство диалога с председателем КНР Си Цзиньпином. В Кремле подчеркнули, что регулярные контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс взаимодействию между странами.