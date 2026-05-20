В Госдуме рассказали о работе над «белыми списками» Депутат Боярский: в ГД принимают заявки на внесение сервисов в «белые списки»

В IT-комитете Государственной думы, как и в Минцифры, принимают заявки от граждан на внесение того или иного сервиса в «белые списки», заявил в беседе с Hi-Tech Mail депутат Госдумы Сергей Боярский. Он отметил, что россияне также могут обратиться по этому вопросу в их региональный орган, осуществляющий госконтроль и надзор в сфере связи.

Когда [люди обращаются в] наш IT-комитет, мы никогда не отворачиваемся, особенно если речь идет о значимом сервисе. Мы оперативно передаем информацию своим коллегам из Минцифры и ФСБ. Мы занимается, что называется «цифрой», но в работе со списками есть еще много подводных камней, — отметил Боярский.

Ранее Боярский заявил, что временные трудности с мобильным интернетом не должны пугать. Депутат заверил, что цифровой уклад в стране вернется.