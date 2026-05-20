20 мая 2026 в 13:32

В Госдуме ответили, когда должны оповещать об отключении горячей воды

Депутат Колунов: жильцов должны оповещать об отключении горячей воды за 14 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жильцов домов во всех регионах должны оповещать об отключении горячей воды за 14 дней — управляющие компании обязаны размещать соответствующие объявления в подъездах и на своих сайтах, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов. Он отметил, что в Москве максимальный срок таких работ составляет максимум 10 дней, а в Подмосковье — не более двух недель.

В Москве достаточно широко распространены альтернативные трубопроводы, позволяющие на время проведения работ подавать воду по резервным трубам. [В Подмосковье], исходя из практики, коммунальщики часто справляются в срок до 10 дней. УК во всех регионах нашей страны должны оповещать жителей об отключении горячего водоснабжения за две недели, — отметил Колунов.

Ранее эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что из-за отключения горячей воды летом россиянам приходится тратиться на электроэнергию и устройства для нагрева воды. Он отметил, что некоторые также приобретают абонементы в спортивные залы, которые не затрагивает плановое отключение.

Москва
Подмосковье
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
