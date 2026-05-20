В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай Макдональд: прием Путина в КНР прошел на более высоком уровне, чем визит Трампа

Прием российского президента Владимира Путина в Пекине отличался более высокой формой протокола, чем при недавнем визите Дональда Трампа, заявил в соцсети Х ирландский обозреватель Брайан Макдональд. По его словам, глава МИД республики лично встретил Путина, а Трампа приветствовал вице‑президент Хань Чжэн, уже не входящий ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии.

Китайские эксперты считают, что выезд члена Политбюро в аэропорт перед прилетом гостя говорит о важности его визита для Пекина. В Сети согласились со словами журналиста. По мнению пользователей, в Китае Путина встречают уже как «члена семьи».

Ранее Китай и Россия продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Уточнялось, что Си Цзиньпин и президент РФ договорились об этом единогласно. В частности, как подчеркнул китайский председатель, Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».