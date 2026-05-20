20 мая 2026 в 07:15

Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Максим Стулов/POOL/РИА Новости
Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, передает агентство Синьхуа. По его данным, председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин договорились об этом единогласно.

По словам китайского председателя, в настоящее время мировое сообщество сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей. На этом фоне ценность Договора о добрососедстве Пекина и Москвы становится все более очевидной, объяснил он. Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР будет работать с Россией над соблюдением духа этого соглашения и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между двумя государствами «спиной к спине».

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин провели церемонию приветствия на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего поприветствовали представителей делегаций и присутствующих журналистов.

