Путин прибыл к месту переговоров с Си Цзиньпином Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином к Дому народных собраний в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в ближайшее время состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В преддверии встречи центральная часть китайской столицы оказалась под усиленными мерами безопасности, а площадь Тяньаньмэнь полностью перекрыли для посетителей.

Местом проведения переговоров выбран Дом народных собраний — одно из крупнейших парламентских зданий в мире. Комплекс расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь и насчитывает свыше 300 залов различного назначения. Здесь проходят важнейшие государственные мероприятия, международные встречи и официальные церемонии.

Вдоль площади уже выстроился почетный караул, сопровождающий подготовку к прибытию делегаций. Тяньаньмэнь, способная вместить около миллиона человек, на данный момент закрыта для прохода граждан и туристов. Усиленные меры безопасности связаны с проведением переговоров на высшем уровне.

Кроме того, на площади можно заметить обилие красных цветов. Это всегда к удаче в традиционной китайской культуре.

Подготовка к встрече сопровождается особым вниманием к деталям и символике. Китайская сторона традиционно использует элементы национальной культуры в оформлении официальных мероприятий, подчеркивая значимость предстоящих переговоров между мировыми лидерами.

Ранее в Сети появились первые кадры с Путиным во время визита в Пекин. Главу государства у трапа самолета встречал министр иностранных дел Китая Ван И.