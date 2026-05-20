20 мая 2026 в 05:30

Психолог объяснила, почему поездка на дачу часто приводит к ссорам с мужем

Разные сценарии отдыха на даче могут стать причиной ссор между супругами, заявила NEWS.ru практикующий психолог Ольга Тетерина. По ее словам, во избежание конфликтов следует составлять список дел до выезда за город.

Главный триггер дачных конфликтов — разный сценарий отдыха, ведь у каждого может быть свой. Жена может искренне верить, что муж наконец-то починит крыльцо, забор и параллельно организует красивый ужин. Супруг же едет туда с одной мыслью — лечь на шезлонг, отключить телефон и побыть в тишине после тяжелой рабочей недели. Или наоборот. Когда эти несовпадающие картинки сталкиваются, вспыхивает обида. Эти разные сценарии чаще всего идут из детства, из родительских семей, — пояснила Тетерина.

Она подчеркнула, что пребывание на даче кардинально отличается от привычного городского образа жизни. По словам психолога, неудобства загородного досуга снижают способность противостоять стрессу. Специалист добавила, что в условиях природы психика истощается быстрее.

Договаривайтесь на берегу. Составьте список дел до выезда. Четко разделите: «Вот это мы обязаны сделать, остальное по желанию». Легализуйте право на лень, если партнеру нужно два часа просто полежать после дороги. При этом старайтесь снижать планку. Идеальный газон не стоит испорченных отношений. Выбирайте человека, а не рассаду. Присмотритесь к вашей ссоре внимательнее. Если вы ругаетесь, дело, скорее всего, в накопленной усталости и нехватке внимания друг к другу в будни. Используйте выходные, чтобы поговорить с партнером, — заключила Тетерина.

Ранее психолог Евгения Александрова посоветовала женщинам, которые переживают охлаждение в отношениях с мужчиной, сосредоточиться на себе. По ее словам, настойчивые попытки сохранить чувства не приведут к хорошему результату.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
