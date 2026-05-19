Топ-10 продуктов, богатых витамином К: для крови и здоровья костей

Витамин К часто остается в тени более популярных нутриентов, однако его значение для здоровья трудно переоценить. Это жирорастворимое соединение выполняет две критически важные функции: обеспечивает нормальную свертываемость крови и участвует в метаболизме костной ткани. О продуктах с высоким содержанием витамина К и сигналах организма при нехватке данного нутриента читайте в материале NEWS.ru.

Почему нужен витамин К: роль в гемостазе и кальцификации

В человеческом теле работает множество важнейших механизмов, двое из которых не станут работать при дефиците витамина К. Первый — это свертываемость (или, простыми словами, остановка) крови. Если вы порезались, организм должен быстро затянуть образовавшееся повреждение. Витамин К для свертываемости крови помогает вырабатывать особые белки, которые работают как внутренний «пластырь». Без него даже небольшая царапина может кровоточить дольше обычного.

Второй механизм касается костей. Витамин К помогает прикреплять кальций к костной ткани, делая скелет крепким. Одновременно с этим он не дает кальцию оседать на стенках сосудов, где тот способен навредить. Так витамин К выполняет роль диспетчера: упрощая, он говорит кальцию, куда идти, а куда — нет.

Суточная норма витамина К для взрослых невелика: около 90–120 микрограммов в день. Этот объем можно запросто получить из обычной еды, если знать, какие продукты выбирать. Подробнее об этом поговорим далее.

Место 1–3: шпинат, капуста кале, петрушка — рекордсмены по количеству витамина К

Если составить список продуктов, где больше всего витамина К, первые позиции уверенно займут зеленые листовые овощи — источник витамина К в его наиболее биодоступной форме (филлохинон, или К1).

Петрушка — абсолютный лидер в данном топе. В 100 граммах свежей зелени содержится около 1640 мкг витамина К. Это более чем в 13 раз превышает суточную потребность взрослого человека. Всего 10 граммов петрушки (небольшой пучок) обеспечивают организм дневной нормой.

Капуста кале (кудрявая капуста) — еще один чемпион в нашем списке. В 100 граммах продукта содержится около 705 мкг витамина К. Этот вид капусты считается одним из наиболее питательных зеленых овощей благодаря высокой концентрации не только витамина К, но и антиоксидантов.

Шпинат замыкает тройку лидеров. Содержание витамина К в 100 граммах свежих листьев достигает 480–493 мкг. Важно отметить, что замороженный шпинат теряет часть полезных свойств, но все еще остается хорошим источником нутриентов.

Эти три продукта формируют основу рациона для поддержания здорового гемостаза и костной ткани. Добавление горсти шпината в утренний смузи или щепотки петрушки в салат — простой способ обеспечить организм необходимой дозой витамина.

Место 4–6: брокколи, брюссельская капуста, зеленый лук

Продолжая список продуктов, где больше всего витамина К, обратим внимание на овощи семейства крестоцветных и популярную зелень. Брюссельская капуста и брокколи — лидеры среди продуктов средней категории по содержанию интересующего нас витамина.

Брюссельская капуста содержит около 177 мкг витамина К на 100 граммов. Небольшая порция этого продукта (примерно 5–6 кочанчиков) покрывает более 100% суточной нормы для мужчин и почти 200% — для женщин. Капуста богата также витамином С и клетчаткой, что делает ее ценным компонентом здорового рациона.

Брокколи предоставляет организму около 101–180 мкг витамина К на 100 граммов. Разброс цифр связан с разными методиками анализа и сортами овоща. В любом случае порция брокколи весом 150 граммов полностью закрывает суточную потребность в этом нутриенте. Кроме того, брокколи содержит сульфорафан — соединение с доказанными противоопухолевыми свойствами.

Зеленый лук (перья) содержит примерно 166 мкг витамина К на 100 граммов. Это отличный вариант для сезонного обогащения рациона. Зеленый лук идеально дополняет салаты, супы, омлеты и бутерброды, что делает его удобным источником витамина в повседневном питании.

Место 7–10: квашеная капуста, растительные масла, печень, яйца

В этой группе представлены продукты с высоким содержанием витамина К, дополняющие «зеленый список» и обеспечивающие разнообразие рациона. Особого внимания заслуживает форма К2 (менахинон), которая содержится в продуктах животного происхождения и ферментированных продуктах. Менахинон обладает повышенной биодоступностью для костной ткани.

Квашеная капуста — уникальный продукт. Она сочетает витамин К1 из исходного сырья и К2, образующийся в процессе ферментации молочнокислыми бактериями. Содержание витамина К составляет около 60–70 мкг на 100 граммов, но благодаря наличию К2 этот продукт особенно ценен для профилактики остеопороза. Важно выбирать квашеную капусту без добавления уксуса — только естественного брожения.

Растительные масла — преимущественно соевое (193 мкг / 100 г), рапсовое (127 мкг / 100 г) и оливковое (55–60 мкг / 100 г) — обеспечивают поступление жирорастворимого витамина К в сочетании с жирами, что улучшает его абсорбцию. Заправка салата маслом не только улучшает вкус блюда, но и повышает усвоение витамина К из овощей.

Говяжья печень содержит около 100 мкг витамина К на 100 граммов. Этот субпродукт также богат железом и витаминами группы В. Однако печень следует употреблять умеренно из-за высокого содержания холестерина и витамина А, избыток которого токсичен.

Яйца, особенно желток, содержат небольшое, но биологически значимое количество витамина К2 — примерно 30–40 мкг на 100 граммов. Регулярное употребление яиц (2–3 штуки в неделю) вносит вклад в поддержание уровня витамина К, особенно в комбинации с овощными салатами.

Как сохранить витамин К при готовке: минимальная термообработка

Ключевое преимущество витамина К перед многими другими витаминами — его относительная термостабильность. В отличие от витамина С, который разрушается при нагревании, витамины К (К1 и К2) сохраняют свои свойства при кулинарной обработке.

Тем не менее для максимального сохранения нутриентов рекомендуется соблюдать несколько правил:

Предпочитайте минимальную термическую обработку. Легкое бланширование или приготовление на пару предпочтительнее длительного кипячения или тушения. Не выливайте отвар. При варке овощей часть витамина К переходит в воду. Используйте этот отвар для приготовления супов или соусов. Добавляйте масло. Поскольку витамин К жирорастворимый, добавление небольшого количества растительного масла или сливочного масла в готовое блюдо значительно повышает его усвоение. Учитывайте потери при заморозке. Замораживание может снизить содержание витамина К примерно на 20–30%, но замороженные овощи все равно остаются хорошим источником. Используйте свежую зелень без длительного хранения. Зелень наиболее богата витамином К в первые дни после сбора. При комнатной температуре содержание витамина постепенно снижается.

Симптомы дефицита и кому нужно следить за уровнем

В клинической практике у взрослых людей симптомы и потребность в восполнении при дефиците витамина К встречаются относительно редко, поскольку организм частично синтезирует этот витамин через кишечную микробиоту, а также накапливает его в печени. Однако определенные группы населения все же находятся в зоне риска.

Симптомы, говорящие о нужде в восполнении при дефиците витамина К, начинаются с диагностики характерных проявлений. К наиболее распространенным признакам недостаточности относятся:

повышенная склонность к кровоподтекам (гематомы образуются даже при легких ушибах);

длительные кровотечения из носа;

кровоточивость десен при чистке зубов;

обильные менструальные кровотечения у женщин;

медленное заживление ран и порезов;

снижение минеральной плотности костей, что подтверждается денситометрией.

В группу повышенного риска входят:

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: целиакия, болезнь Крона, язвенный колит, синдром мальабсорбции нарушают всасывание жирорастворимых витаминов. Пациенты после бариатрических операций или с резекцией кишечника. Люди, длительно принимающие антибиотики. Антибактериальная терапия подавляет кишечную флору, синтезирующую витамин К. Пациенты на антикоагулянтной терапии (варфарин и его аналоги). Им необходимо поддерживать стабильный уровень потребления витамина К, избегая как резкого увеличения, так и снижения. Новорожденные. Уровень витамина К при рождении низкий, поэтому для профилактики геморрагической болезни практикуется его профилактическое введение.

Симптомы при дефиците витамина К и нужде в восполнении требуют медицинского контроля. При подозрении на недостаточность нутриента проводится лабораторное исследование (определение протромбинового времени и уровня подкарбоксилированного остеокальцина). Коррекция обычно включает диетические рекомендации по увеличению потребления продуктов с высоким содержанием витамина К, а в тяжелых случаях — назначение пероральных или инъекционных форм препарата.

Важно помнить, что зеленые листовые овощи — источник витамина К, наиболее доступный и безопасный для большинства людей. Регулярное включение в рацион списка продуктов, где больше всего витамина К, позволяет поддерживать оптимальный уровень этого нутриента без использования лекарственных добавок. Однако при наличии хронических заболеваний или приеме лекарственных препаратов любые изменения в диете необходимо согласовывать с лечащим врачом.

