15 мая 2026 в 15:33

Гинеколог напомнил, как постоянный стресс отражается на менструальном цикле

Гинеколог Таранов: выработка кортизола часто приводит к задержкам менструации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Длительная выработка кортизола часто приводит к задержкам менструации, предупредил в беседе с perm.aif.ru гинеколог Владислав Таранов. Он отметил, что менструальный цикл зависит от состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.

Стресс подавляет выработку важных гормонов, которые необходимы для созревания фолликулов и наступления овуляции, подчеркнул Таранов. По его словам, при хроническом эмоциональном напряжении возможно полное отсутствие менструаций или так называемая функциональная гипоталамическая аменорея. При этом это состояние обратимо.

Врач добавил, что для возобновления цикла нужно снизить уровень кортизола. В этом помогут сбалансированное питание, техники по улучшению стрессоустойчивости, умеренные физические нагрузки и соблюдение режима дня. Немаловажен и качественный сон не менее семи часов в сутки.

Ранее Таранов заявил, что вирус папилломы человека 16-го типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки. Он отметил, что наиболее опасным и канцерогенным также считается ВПЧ 18-го типа — на его долю приходится 15% пациентов с этим онкологическим заболеванием.

Здоровье
гинекологи
женщины
врачи
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
